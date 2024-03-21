В Николаеве прилет, россияне ударили баллистикой: подробности

Уже известно об 1 погибшем

Четверг, 21 марта, в Украине выдался неспокойным, ведь после утренней массовой ракетной атаки Россией на Киев, днем в Николаеве прогремел мощный взрыв. Предварительно, россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер-М".

Об этом сообщают мониторинговые чаты. Взрыв в городе также подтвердил и городской голова Александр Сенкевич.

"Громкий взрыв в городе. Баллистика. Николаевцы, прошу без фото", — написал он.

Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что есть пострадавшие. Одна женщина травмирована, ранение легкой степени.

Некоторые чаты в сети пишут, что баллистическая ракета была запущена из акватории Крыма.

Также на фото с места событий видно, что поднимается значительный клуб дыма.

В 15:10 Ким сообщил, что 1 человек погиб и 4 человека пострадали, среди них 3 женщины и мужчина. По его словам, поисковые работы еще продолжаются.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате утреннего удара по Киеву повреждены многоэтажки и загорелись авто.