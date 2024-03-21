Огромная воронка и выгоревшие авто: новые фото и видео последствий ракетного удара по Киеву

Враг осуществил массированный удар по Киеву после паузы в 44 дня

После 3-х часов ночи в четверг, 21 марта, россияне совершили массированную ракетную атаку на Киев. Они выпустили по столице три десятка ракет, гремели взрывы, результативно работала ПВО. Однако падение обломков наделало бед, есть пострадавшие и разрушения.

Как сообщили в КМДА, в результате ракетной атаки пострадали 13 человек, 4 из них – госпитализированы, 9 – получили помощь на месте. Российскими ракетами в столице повреждено 6 учебных заведений.

"В садике и школе Святошинского района выбиты стекла и двери. В Шевченковском районе также повреждены окна зданий школы и двух детских садов, еще на территорию одного сада упали обломки", — уточняется в сообщении.

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник сообщил, что в ночь на 21 марта, во время массированной атаки на станциях столичной подземки укрывались почти 25 тысяч человек. Около трех тысяч из них — дети.

В ходе удара пострадали три района Киева. В Подольском районе в результате падения обломков загорелась трансформаторная подстанция, пожар ликвидирован. Также загорелась крыша двухэтажного здания, огонь потушили. В Шевченковском районе взрывной волной выбиты окна в многоэтажке, загорелась квартира. Также загорелись три авто, и частный дом. Обломки упали рядом с детским садиком. В Святошинском районе есть повреждение многоэтажного жилого дома — падение обломков на 4-й этаж 9-тиэтажки, взрывной волной выбиты окна.

Видео из Шевченковского района Киева, где упали обломки. На месте образовалась глубокая воронка, а в здании рядом вылетели окна.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время ракетного удара 21 марта некоторые укрытия в столице были закрыты. В частности люди не смогли попасть в укрытия на улице Юрия Шевелева, 34 и на улице А. Ахматовой, 25А. По номеру телефона, указанном для связи с ответственным за укрытие в Дарницком районе, никто не отвечал.