Величезна вирва та вигорілі авто: нові фото та відео наслідків ракетного удару по Києву

Ворог здійснив масований удар по Києву після паузи у 44 дні

Після 3-ї години ночі у четвер, 21 березня, росіяни здійснили масовану ракетну атаку на Київ. Вони випустили по столиці три десятки ракет, лунали вибухи, результативно працювала ППО. Проте падіння уламків наробило бід, є потерпілі та руйнування.

Як повідомили в КМДА, внаслідок ракетної атаки постраждали 13 людей, 4 з них – госпіталізовані, 9 – отримали допомогу на місці. Російськими ракетами у столиці пошкоджено 6 навчальних закладів.

"У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. У Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садків, ще на територію одного саду впали уламки", — уточнюється в повідомленні.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник повідомив, що в ніч проти 21 березня під час масованої атаки на станціях столичної підземки ховалися майже 25 тисяч людей. Близько трьох тисяч із них — діти.

У ході удару постраждали три райони Києва. У Подільському районі внаслідок падіння уламків спалахнула трансформаторна підстанція, пожежу ліквідовано. Також спалахнув дах двоповерхової будівлі, вогонь загасили. У Шевченківському районі вибуховою хвилею вибиті вікна у багатоповерхівці, спалахнула квартира. Також спалахнули три авто, та приватний будинок. Уламки впали поряд із дитячим садком. У Святошинському районі є пошкодження багатоповерхового житлового будинку — падіння уламків на 4-й поверх 9-поверхівки, вибуховою хвилею вибиті вікна.

Відео із Шевченківського району Києва, де впали уламки. На місці утворилася глибока вирва, а в будівлі поряд вилетіли вікна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що під час ракетного удару 21 березня деякі укриття у столиці було закрито. Зокрема люди не змогли потрапити до укриття на вулиці Юрія Шевельова, 34 та на вулиці А. Ахматової, 25А. За номером телефону, вказаним для зв’язку з відповідальним за укриття у Дарницькому районі, ніхто не відповідав.