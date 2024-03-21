Одну з ракет, які вночі летіли на Київ, збили з кулемета: епічне відео

Це вже не перший подібний випадок

Вранці в четвер, 21 березня, столиця України зазнала масованої ракетної атаки. Противник застосував крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та балістичні ракети з території РФ.

Проте українськім військовим вдалося знищити всі ворожі цілі. А одну з російських ракет взагалі вдалося збити у незвичний спосіб.

Як повідомило Командування Сухопутних військ України, під час нічної ракетної атаки на підльоті до столиці мобільна вогнева група Сухопутних військ знищила крилату ракету противника. Ціль вдалося вразити вогнем з кулемета Browning M2.

"На рахунку цього підрозділу це вже не перша збита крилата ракета. Навченість + злагодженість = результат", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що повітряна тривога у Києві вранці 21 березня тривала майже три години. Ворог запустив 31 ракету, усі збиті. Для ударів Росія використала 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві балістичні ("Кинджали"). Один з вибухів потрапив на відео.

Раніше "Телеграф" опублікував власний фоторепортаж наслідків атаки по Києву. Кореспондент Ян Доброносов особисто зафіксував усі докази чергового злочину РФ проти цивільних.