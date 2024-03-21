Одну из ракет, летевших ночью на Киев, сбили из пулемета: эпичное видео
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Это уже не первый подобный случай
Утром в четверг, 21 марта, столица Украины подверглась массированной ракетной атаке. Противник применил крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55 с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и баллистические ракеты с территории РФ.
Однако украинским военным удалось уничтожить все вражеские цели. А одну из российских ракет вообще удалось сбить необычным способом.
Как сообщило Командование Сухопутных войск Украины, во время ночной ракетной атаки на подлете к столице мобильная огневая группа Сухопутных войск уничтожила крылатую ракету противника. Цель удалось поразить огнем из пулемета Browning M2.
"На счету этого подразделения это уже не первая сбитая крылатая ракета. Обученность + слаженность = результат", — говорится в сообщении.
Напомним, что воздушная тревога в Киеве утром 21 марта длилась около трех часов. Враг запустил 31 ракету, все были сбиты. Для ударов Россия использовала 29 крылатых ракет Х-101/Х-555 и две баллистические (Кинжалы). Один из взрывов попал на видео.
Ранее "Телеграф" опубликовал свой фоторепортаж последствий атаки по Киеву. Корреспондент Ян Доброносов лично зафиксировал все подтверждения очередного преступления РФ против гражданских.