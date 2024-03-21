СМИ: Почти все российские ракеты летели в одну цель в Киеве

Армия РФ ударила по Киеву утром 21 марта с одной целью — разрушить объекты Главного управления разведки Минобороны Украины. Все ракеты, которые удалось сбить над столицей, были направлены в одно и то же место.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в ГУР МО. По их информации, все ракеты были сбиты и оккупантам не удалось добиться желаемого.

"Абсолютное большинство ракет, которые летели по Киеву 21 марта, было направлено на объекты Главного управления разведки. Все они сбиты", — сказали в ГУР.

Напомним, что рано утром 21 марта армия РФ атаковала Украину, в частности Киев, 31 ракетой, среди которых 2 баллистические/аэробаллистические ракеты "Искандер-М" и "Кинжал", а также 29 крылатых ракет Х-101/Х-555. В результате обстрела в столице пострадали жилые дома, загорелись автомобили, а в одном из дворов образовалась огромная воронка от взрыва, также разрушен склад магазина Rozetka. По информации властей, в результате атаки пострадали несколько человек, к счастью обошлось без пострадавших.

Одну из вражеских ракет украинские силы ПВО смогли сбить из обычного пулемета. В сети показали эпичное видео, которое поразило украинцев.

В то же время посол США в Украине Бриджит Бринк назвала свою версию атаки России по Киеву спустя долгое время. Она предположила, что таким образом Путин мог ответить на обсуждение "формулы мира Зеленского", которое вчера состоялось в столице.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, российские повстанцы прокомментировали обстрел Киева. По их словам, Путин уже поплатился за удар по Украине жизнями своих военных в Белгородской области.