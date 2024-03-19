Боєприпаси, ППО та F-16: Умєров підбив підсумки 20-го Рамштайну

Міністр повідомив про основні теми перемовин

У вівторок, 19 березня, під час 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" коаліція країн партнерів продемонструвала свою єдність та активність в допомозі Україні. Головною темою зустрічі стало постачання боєприпасів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр оборони України Рустем Умєров. За його словами, українська делегація повідомила партнерам про потреби Сил оборони.

"Два важливі та продуктивні дні насичені зустрічами з партнерами. Вчора мали дуже важливу зустріч у Вісбадені з військовим керівництвом ключових країн-партнерів. Українська делегація презентувала план на 2024 рік, озвучила критичні потреби українських Сил оборони, презентувала останні досягнення щодо побудови фортифікацій. Дуже важливо зберегти такий формат зустрічей напередодні засідань Контактної групи з питань оборони України", — зазначив він.

Умєров також повідомив, що у вівторок українська команда мала окрему зустріч з головою Пентагону Ллойдом Остіном та головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном. За його словами, сторони обговорили план України на 2024 рік, будівництво фортифікацій, посилення української ППО, надання засобів радіоелектронної боротьби. Окремим пунктом стали далекобійні засоби ураження.

"Боєприпаси – те, чого критично потребують наші воїни. Вони будуть! Це була головна тема засідання. Партнери заявили про пакети допомоги, в які входять артилерійські снаряди 155 мм, 152 мм, 105 мм, та інші. Вдячні партнерам за те, що по всьому світу шукають та знаходять боєприпаси, які так необхідні для відсічі агресора", — зазначив міністр.

Крім того, Умєров повідомив, що йшла мова й про системи ППО. За його словами, Україна отримає більше ракет для своїх систем протиповітряної оборони.

"Я вдячний міністру оборони Німеччини, який зазначив, що небо над Україною належить українцям. Тому наше спільне завдання — забезпечити перевагу України в повітрі", — підкреслив він.

За словами Умєрова, допомогти закрити українське небо мають також винищувачі F-16. Він зазначив, що Україна активно працює з усіма залученими партнерами: США, Данією, Бельгією, Нідерландами, Румунією та іншими, щоб літаки були в Україні якнайшвидше.

"Наша війна за відновлення територіальної цілісності – це перша повномасштабна війна дронів. Маємо декілька нових країн, які приєднались до дронової коаліції та зробили внески. Першими результатами цієї коаліції стануть перші поставки дронів в Україну вже в березні. Також обговорюємо можливість інвестицій в українське виробництво тих БПЛА, які вже показали свою ефективність на полі бою", — підсумував міністр.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про підсумки 20-го засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн". Партнери України запевнили у подальшій підтримці нашої країни.