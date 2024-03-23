Великобритания анонсировала новый пакет военной помощи Украине: что там будет

В частности, на противовоздушную оборону Украины выделят 20 миллионов фунтов стерлингов.

Великобритания предоставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью 60 млн фунтов стерлингов (около 70 млн долларов США). В его состав войдут системы противовоздушной обороны и беспилотники.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании в Twitter (X). Украина получит военное оборудование и вооружение, которое нужно в текущий момент.

"Новый пакет военной поддержки в размере 60 миллионов фунтов стерлингов от администрируемого Великобританией Международного фонда для Украины предоставит новые современные беспилотники для поддержки Вооруженных сил Украины. Он также будет включать 20 миллионов фунтов стерлингов на системы противовоздушной обороны, которые помогут обезопасить небо Украины", – говорится в сообщении.

Как писал "Телеграф", недавно 10 украинских пилотов завершили базовую летную подготовку под руководством инструкторов Королевских ВВС в Великобритании. Они обучались управлению западными истребителями F-16.

Во вторник, 19 марта, во время 20-го заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" коалиция стран партнеров продемонстрировала свое единство и активность в помощи Украине. Главной темой встречи стали поставки боеприпасов, систем ПВО и других нужных Украине видов вооружения.