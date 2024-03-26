"Давно такого не було": у двох областях Росії лунали вибухи, є постраждалі та руйнування (фото та відео)

Повідомляється про пошкодження 20 будинків

У ніч на вівторок, 26 березня, російський Бєлгород і район зазнали атаки. Повідомляється про руйнування та двох постраждалих. Неспокійно було й у Курську.

У міноборони Росії заявили, що "київський режим" атакував об’єкти на території РФ із застосуванням реактивної системи залпового вогню RM-70 "Вампір". За інформацією відомства, нібито ППО знищено 13 реактивних снарядів.

"Тривожна у нас з вами видалася ніч. Давно не було нічних атак на місто Бєлгород. Постраждали 2 людини в Бєлгородському районі, їм надано медичну допомогу. З ранку почнемо подомовий обхід і, звичайно ж, як завжди, максимально швидко приступимо до відновлення", — написав в Telegram губернатор області В’ячеслав Гладков.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Місцеві пабліки уточнюють, що постраждали мешканці селища Дубове. Обидва отримали закриту черепно-мозкову травму. В одного з них також поранення скроні та живота. За їхніми даними, руйнування є у 20 приватних будинках та одній господарській споруді.

Крім того, неспокійно минулої ночі було й у Курську. Жителі чули звуки безпілотників, що пролітають, і вибухи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російський пропагандист Володимир Соловйов назвав "мерзенною істерикою" скарги бєлгородців на нескінченні обстріли міста та натрапив на критику з боку мешканців прифронтового населеного пункту. Бєлгородці запропонували йому переїхати до міста разом із дітьми та відчути, що таке атаки.