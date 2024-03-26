"Давно такого не было": в двух областях России звучали взрывы, есть пострадавшие и разрушения (фото и видео)

Сообщается о повреждении 20 домов

В ночь на вторник, 26 марта, российский Белгород и район подверглись атаке. Сообщается о разрушениях и двоих пострадавших. Неспокойно было и в Курске.

В минобороны России заявили, что "киевский режим" атаковал объекты на территории РФ с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". По информации ведомства, якобы ПВО уничтожено 13 реактивных снарядов.

"Тревожная у нас с вами выдалась ночь. Давно не было ночных атак на город Белгород. Пострадало 2 человека в Белгородском районе, им оказана медицинская помощь. С утра начнем подомовой обход и, конечно же, как всегда, максимально быстро приступим к восстановлению", — написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков.

Важно иметь в виду, что российские власти и подконтрольные ей СМИ регулярно подают искаженную информацию. Поэтому реальная картина может кардинально отличаться от их заявлений.

Местные паблики уточняют, что пострадали жители поселка Дубовое. Оба получили закрытую черепно-мозговую травму. У одного из них также ранения виска и живота. По их данным, разрушения есть в 20 частных домах и одной хозпостройке.

Кроме того, неспокойно прошлой ночью было и в Курске. Жители слышали звуки пролетающих беспилотников и взрывы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что российский пропагандист Владимир Соловьев назвал "мерзкой истерикой" жалобы белгородцев на бесконечные обстрелы города и наткнулся на критику со стороны жителей прифронтового населенного пункта. Белгородцы предложили ему переехать в город вместе с детьми и почувствовать, что такое атаки.