Война — день 762: россияне продолжают терроризировать украинские города, но и в ответ прилетает

Оперативно о главном в сутки

Российские террористы продолжают наступление на фронте и пытаются терроризировать украинские города ракетами и БПЛА. В частности, актом отчаяния стала попытка атаковать Киев "аналоговнетными" ракетами "Циркон" – которая привела к потере террористами двух ракет без всякого эффекта. Кроме того, Украина не остается в долгу – каждую ночь куда-то в Россию прилетают беспилотники, горят НПЗ, электростанции и нефтебазы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 26 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 На Харьков идет атака ударных беспилотников российских террористов. В городе был слышен взрыв, идет работа сил противовоздушной обороны.

00:00 В нескольких регионах Украины тревога из-за угрозы ударных БПЛА со стороны российских террористов.

О том, что происходило 23 марта, читайте в материале: Война — день 759: Россия усилила провокации и террор, но Украина держит позиции

С ситуацией в Украине за 24 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 760: массированная ракетная атака в оккупированном Крыму, "прилеты" в Белгороде

Информацию за 25 марта смотрите по ссылке: Война — день 761: оккупанты меняют тактику, обмен ударами дальнобойным оружием продолжается