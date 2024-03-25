Война — день 761: оккупанты меняют тактику, обмен ударами дальнобойным оружием продолжается

Оперативно о главном за сутки

Россияне продолжают вести наступательные действия на востоке Украины и предпринимают более редкие атаки на южном участке фронта. При этом оккупанты несколько изменили свою тактику и начали применять большее количество ударных беспилотников, чем это было ранее. Не останавливается и обмен ударами дальнобойным оружием — россияне ставят упор на свои крылатые ракеты воздушного базирования, которые постепенно истощают ресурс немногих оставшихся у них стратегических бомбардировщиков, а Украина делает ставку на беспилотники дальнего радиуса действия.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 25 марта, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

01:00 В Одессе из-за атаки беспилотников российских террористов повреждение энергетической инфраструктуры. Сейчас часть города из-за теракта россиян осталась без энергоснабжения.

00:00 Оккупанты устроили обстрел Одесской области. Сообщается о беспилотниках в сторону областного центра со стороны Черного моря.

Информацию за 22 марта смотрите по ссылке: Война — день 758: Украина приходит в себя после массированной атаки ракет и дронов

О том, что происходило 23 марта, читайте в материале: Война — день 759: Россия усилила провокации и террор, но Украина держит позиции

С ситуацией в Украине за 24 марта можно ознакомиться в материале: Война — день 760: массированная ракетная атака в оккупированном Крыму, "прилеты" в Белгороде