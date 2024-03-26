Россияне атаковали Харьков беспилотниками: в городе слышны взрывы (обновлено)

Силы обороны отработали по беспилотникам террористов

Российские террористы ночью 26 марта атаковали Харьков и Дергачи ударными беспилотниками. Над городом работала противовоздушная оборона, были слышны сильные взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне. Харків". По данным издания, при отражении атаки террористов насчитали по меньшей мере пять взрывов, скорее всего, это были уничтожены беспилотники, информацию о взрывах подтвердил городской голова Игорь Терехов.

"В Харькове слышен взрыв, есть информация, что город атакуют "шахеды". Будьте осторожны", — написал он.

Игорь Терехов сообщил, что один беспилотник ударил в землю у нежилого здания. Пострадавших и разрушений нет, кроме выбитых взрывной волной оконных стекол.

Пока неизвестно о разрушениях и пострадавших в результате атаки террористов. Официальных комментариев от городских и областных властей еще не было.

Как писал "Телеграф", российские террористы обстреляли Харьков 22 марта и город до сих пор приходит в себя от атаки. Проблемы с электричеством масштабны: согласно последним новостям свет хоть и ненадолго, но все чаще появляется в домах харьковчан, а 25 марта в городе возобновили работу метро. Из-за серьезных разрушений ТЭЦ и всех подстанций в Харькове и области пришлось вернуть графики отключения электричества.

По данным "Укрэнерго", Украина имеет сразу три опции того, как можно обеспечить увеличенную подачу электричества в пострадавший город, а потому можно ожидать, что через 8-9 дней ситуация станет гораздо лучше.