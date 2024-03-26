Знищення Чорноморського флоту триває: що за корабель "Костянтин Ольшанський", який атакували ЗСУ

ЗСУ продовжують знищувати Чорноморський флот РФ

Великий десантний корабель"Костянтин Ольшанський", по якому в ніч на вівторок 26 березня ЗСУ вдарили ракетою "Нептун", раніше належав Україні. Росія вкрала судно у 2014 році під час окупації Криму.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Подробицям він поділився в ефірі FREEДOM.

"Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим "Нептуном", – сказав він.

За словами Дмитра Плетенчука, цей корабель 9 років стояв у бухті й окупанти його почали розбирати на запчастини. На 10 рік війни вороги зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі. Тому впродовж року його відновили. Речник наголосив, що в РФ хотіли видати, що нібито відновили із "своїх" великих десантних кораблів, до прикладу раніше пошкоджений Україною корабель – "Мінськ" чи "Оленегорський горняк". Адже там пошкодження такі, що їхнє відновлення під великим питанням.

Характеристики корабля

"Костянтин Ольшанський" — це великий дисантний корабель, якій може прийняти різні варіанти завантаження:

150 чоловік і 10 танків типу Т-55 з екіпажем 40 чоловік;

12 плаваючих танків ПТ-76 з екіпажем 36 чоловік; підрозділ у складі 3 танків типу Т-55 з екіпажем 12 чоловік, 3 120-мм мінометів, 3 бойових машин типу 2П27, 4 автомобілів ЗІЛ-130, 4 ГАЗ-66 і одного легкового позашляховика ГАЗ-69.

Особовий склад десанту — 147 чоловік.

Корабель здатний перевезти вантаж вагою 650 т на відстань 4700 миль і плавати у всіх незамерзаючих морях і океанах без обмежень стану моря і вітру.

Судно обладнано РЛС виявлення повітряних цілей МР-302, двома навігаційними РЛС МР-212/201 і засобами радіозв'язку. Передбачена установка пасивних систем радіоелектронної боротьби. РЛС МР-302 призначена для виявлення повітряних і надводних цілей на відстані до 100 кілометрів і видачу цілевказання АРЛС МР-103.

Нагадаємо, що Сили оборони нашої держави з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну потопили вже 21 ворожий корабель та катери. Найгучнішим є знищення крейсера "Москва", але в цьому списку є й інші досить відомі імена.

Раніше "Телеграф" повідомив, що у ВМСУ назвали пріоритетні цілі на морі.