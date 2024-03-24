Залишилося тільки 3: у ЗСУ розповіли, що могло бути на борту атакованих ВДК "Ямал" та "Азов" ЧФ РФ

Російські кораблі навіть не сунуться у Чорне море

На уражених російських БДК "Азов" та "Ямал" могли знаходитися боєприпаси. Причому не лише штатні.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук. За його словами, росіяни зараз не використовують свої ВДК за прямим призначенням через успішні операції ЗСУ. Натомість дані судна можуть служити, наприклад, плавучими складами боєприпасів. Так, наприклад, було з ВДК "Новочеркаськ", який розірвало на частини після удару української армії. У зв’язку з цим не можна виключати, що ці два кораблі могли використовувати для тієї ж ролі. Однак, цю інформацію ще потрібно перевірити.

Крім того, як розповів військовий, Чорноморський флот РФ Україна настільки загнала в порти, що прямо зараз і вже протягом кількох тижнів у Чорному морі немає жодного ворожого корабля.

"У разі повного підтвердження така втрата для РФ буде суттєвою. З 13 БДК, які РФ підготувала до повномасштабного вторгнення, у неї залишалося лише 5. Якщо інформація підтвердиться, то значить залишиться 3", — розповів Плетенчук.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відомо про уражені кораблі Ямал та Азов у Криму.