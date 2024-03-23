Найпотужніша ракетна атака на Севастополь з початку війни: що відомо зараз (відео)

Російські гауляйтери намагалися брехати про "палаючу траву" та "маскувальні дими"

Ввечері 23 березня Україна, яка за заявою постпреда Росії в ООН нібито "повністю демілітаризована", завдала ракетного удару по тимчасово окупованому російськими терористами Криму. Атака стала найпотужнішою з моменту початку війни – росіяни заявили про "30 збитих ракет", а місцеві повідомили про багато потужних вибухів "на землі".

Вибухи було чутно у Севастополі, Симферополі та в районі аеродрому Бельбек. За попередніми даними, в Севастополі може бути вражено головний вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ.

Відео "об'єктивного контролю" чіткого влучання по військовому об'єкту росіян опублікували мешканці Севастополя. Серед іншого такі дані підтверджує OSINTtechnical, за даними якого щонайменше три ракети Storm Shadow гарно підсмажили російський об'єкт.

Росіяни пишуть, що дісталося також мису Фіолент та об'єктам 810-ї бригади морської піхоти – це та сама багатостраждальна бригада, яку в Україні розгромили вже разів зо п'ять. Місцеві повідомили, що у бік Фіоленту поїхало як мінімум три пожежні машини. Також циркулює інформація про можливе ураження російських кораблів.

Примітно, що окупаційна "влада" Криму під час ракетної атаки завела вже звичну пісню про "палання трави" та "маскувальні димові засоби". Проте після того, як місцеві почали жартувати, що трава та маскувальні дими активно детонують, російська окупаційна адміністрація змушена була визнати, що влучання дійсно є.

Атаку по Криму підтвердив командувач Повітряних сил Микола Олещук. Прямо не кажучи про удар по півострову, він привітав українських пілотів та подякував за гарну роботу.

"Небо і море одного кольору! Дякую льотчикам та морякам за успішну бойову роботу! Крим — НАШ! Разом – до перемоги!", – написав він.

Нагадаємо, не тільки Крим сьогодні був мішенню української армії. Тимчасово російський Бєлгород, де регулярно лунають вибухи, зазнав атаки безпілотників. Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 23 березня над Бєлгородською областю знищено 5 БПЛА, які там назвали "українськими".

Як повідомляв "Телеграф", Бєлгород був атакований і 21 березня. Тоді постраждали як мінімум два багатоповерхові будинки та багатофункціональна спортивна арена "Бєлгород Арена".