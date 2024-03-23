Самая мощная ракетная атака на Севастополь с начала войны: что известно сейчас (видео)

Российские гауляйтеры пытались врать о "горящей траве" и "маскировочных дымах"

Вечером 23 марта Украина, которая по заявлению постпреда России в ООН якобы "полностью демилитаризована", нанесла ракетный удар по временно оккупированному российскими террористами Крыму. Атака стала самой мощной с момента начала войны – россияне заявили о "30 сбитых ракетах", а местные сообщили про много мощных взрывов "на земле".

Взрывы были слышны в Севастополе, Симферополе и в районе аэродрома Бельбек. По предварительным данным, в Севастополе может быть поражен главный узел связи Черноморского флота РФ.

Видео "объективного контроля" четкого попадания по военному объекту россиян опубликовали жители Севастополя. Среди прочего такие данные подтверждает OSINTtechnical, по данным которого не менее трех ракет Storm Shadow хорошо поджарили российский объект.

Россияне пишут, что досталось также мысу Фиолент и объектам 810-й бригады морской пехоты – это та самая многострадальная бригада, которую в Украине разгромили уже раз пять. Местные сообщили, что в сторону Фиолент поехало как минимум три пожарных машины. Также циркулирует информация о возможном поражении русских кораблей.

Примечательно, что оккупационная "власть" Крыма во время ракетной атаки завела уже привычную песню о "горении травы" и "маскировочных дымовых средствах". Однако после того, как местные начали шутить, что трава и маскировочные дымы активно детонируют, российская оккупационная администрация вынуждена была признать, что попадания действительно есть.

Атаку по Крыму подтвердил командующий Воздушными силами Николай Олещук. Прямо не говоря об ударе по полуострову, он поздравил украинских пилотов и поблагодарил за хорошую работу.

"Небо и море одного цвета! Спасибо летчикам и морякам за успешную боевую работу! Крым — НАШ! Вместе – к победе!", – написал он.

Напомним, не только Крым сегодня был мишенью украинской армии. Временно российский Белгород, где регулярно раздаются взрывы, подвергся атаке беспилотников. Минобороны России заявило, что в ночь на 23 марта над Белгородской областью уничтожено 5 БПЛА, которые там назвали "украинскими".

Как сообщал "Телеграф", Белгород был атакован и 21 марта. Тогда пострадали как минимум два многоэтажных дома и многофункциональная спортивная арена "Белгород Арена".