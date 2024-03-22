ВСУ давно уже не воюют своим вооружением

Россия выполнила одну из целей "СВО", которой россияне называют полномасштабную войну. Речь идет о "демилитаризации" нашего государства.

Об этом сказал постоянный представитель Росси в ООН Василий Небензя. Он так же навел "аргументы", почему эту цель можно считать реализованной.

"С учетом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счет поставок от стран НАТО", — заявил представитель РФ.

Отметим, что ранее, подводя итоги 2023 года, российский диктатор Владимир Путин настаивал на том, что Россия добьется достижения поставленных задач и целей так называемой "СВО". Он указал, что "спецоперация" якобы не является началом войны, ведь это "попытка ее завершить". Более того, по словам властителя Кремля, "Киев сам развязал конфликт на Донбассе еще в 2014 году".

Путин к целям "СВО" еще относит "денацификацию и нейтральный статус" Украины.

Ранее "Телеграф" писал, что в Кремле на третий год войны таки признали на официальном уровне, что они ведут войну против Украины, а не проводят "СВО". Примечательно, что еще год назад за одно лишь слово "война" в РФ строго наказывали своих граждан.