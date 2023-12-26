"Для этого напали?": В России заявили, что выполнили главную задачу "СВО" в 2023 году, какая она была

Такого поворота, к слову, не поняли даже россияне

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал главную цель, которая стояла перед оккупационными войсками в Украине в 2023 году. По его словам, она была выполнена.

Об этом сообщает российская пропаганда. Как оказалось, главной целю войны России в Украине в 2023 году был срыв контрнаступления ВСУ.

"Эта цель была успешно выполнена", — заявил Шойгу.

На новый перл россиян уже активно реагируют в сети. Например, известный украинский журналист Денис Казанский подметил то, как сильно изменились цели путинской "СВО" за это время — от "Киев за три дня", до "отразим контрнаступление".

Также пользователи, в частности, отмечали абсурдность самой цели войны. То есть , по словам Шойгу, Россия воюет в Украине, чтобы отбивать контрнаступление Украины на своей же территории. Такого поворота, к слову, не поняли даже россияне.

Другие же просто оставляли ироничные комментарии и делали фотожабы.

Напомним, ранее мы писали о том, что путинский патриарх Кирилл снова влип в конфуз. В сети теперь насмехаются над ним.