Теперь официально: в Кремле признали, что ведут войну с Украиной, как объяснили

Песков снова набросился на Запад и Украину

В Кремле на третий год войны таки признали на официальном уровне, что они ведут войну против Украины, а не проводят "СВО". Примечательно, что еще год назад за одно лишь слово "война" в РФ строго наказывали своих граждан.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. По его словам, Россия теперь уже в состоянии войны.

"Для нас это начиналось, как спецоперация, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал активным участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. И каждый должен это понимать, для своей внутренней мобилизации", — сказал он.

Видимо, в связи с еще более воинственной риторикой путинский прихвостень с новой силой начал угрожать Украине. Дескать, оккупанты и вовсе не могут допустить существования нашего государства. А ситуацию с оккупацией Россией украинских территорий там перевернули с ног на голову и назвали это "оккупацией территории России".

"Россия не может допустить существование на своих границах государства, у которого задокументировано намерение использовать любые методы, чтобы отобрать у неё Крым, не говоря уже о территории новых регионов. У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов, которая в настоящий момент является де-факто оккупированной киевским режимом", — сказал Песков.

Стоит отметить, что это довольно резкое изменение официальной риторики РФ. Признание войны войной там не могли из себя выдавить целых два года, наказывая строгими мерами за одно лишь публичное произнесение этого слова. Так, например, еще в 2022 году за слова "Нет войне" в РФ посадили своего же депутата. Простым россиянам даже за слово "война" без всяких "нет" могли впаять немалый штраф.

В Украине, к слову, уже успели отреагировать на новое заявление Москвы. Так, например, известный блогер Денис Казанский считает, что такое изменение риторики является признанием того, что Путин просчитался со своей "СВО".

"По сути это признание в том, что Путин просчитался и втянул свою страну в полноценную войну с Западом просто на ровном месте", — говорит он.

Депутат Алексей Гончаренко призвал украинцев не накручивать себя из-за слов Пескова, так как такие заявление в РФ проскакивали уже много раз. Он считает, что данное заявление является "прогревом" россиян перед новой мобилизацией.

Напомним, ранее мы писали о том, что даст Путину новая победа на "выборах" в РФ.