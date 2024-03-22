Тепер офіційно: у Кремлі визнали, що ведуть війну з Україною, як пояснили

Пєсков знову накинувся на Захід та Україну

У Кремлі на третій рік війни таки визнали на офіційному рівні, що вони ведуть війну проти України, а не проводять "СВО". Примітно, що ще рік тому лише за одне слово "війна" в РФ суворо карали своїх громадян.

З відповідною заявою виступив речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков. За його словами, Росія тепер вже у стані війни.

"Для нас це починалося як спецоперація, але як тільки там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став активним учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. І кожен має це розуміти, для своєї внутрішньої мобілізації ", — сказав він. .

Мабуть, у зв’язку з ще більш войовничою риторикою путінський прихвостень із новою силою почав погрожувати Україні. Мовляв, окупанти й зовсім не можуть допустити існування нашої держави. А ситуацію з окупацією Росією українських територій там перевернули з ніг на голову і назвали це "окупацією території Росії".

"Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, у якої задокументовано намір використовувати будь-які методи, щоб відібрати у неї Крим, не кажучи вже про територію нових регіонів. У нас з’явилося чотири нових суб’єкти федерації. І для нас головне — убезпечити людей у цих суб’єктів і звільнити територію цих суб’єктів, яка зараз є де-факто окупованою київським режимом", — сказав Пєсков.

Варто зазначити, що це досить різка зміна офіційної риторики РФ. Визнання війни війною там не могли з себе вичавити цілих два роки, караючи суворими заходами за лише публічне вимовлення цього слова. Так, наприклад, ще у 2022 році за слова "Ні війні" в РФ посадили свого ж депутата. Простим росіянам навіть за слово "війна" без жодних "ні" могли впаяти чималий штраф.

В Україні вже встигли відреагувати на нову заяву Москви. Так, наприклад, відомий блогер Денис Казанський вважає, що така зміна риторики є визнанням того, що Путін прорахувався зі своєю "СВО".

"По суті, це визнання в тому, що Путін прорахувався і втягнув свою країну у повноцінну війну із Заходом просто на рівному місці", — говорить він.

Депутат Олексій Гончаренко закликав українців не накручувати себе через слова Пєскова, оскільки такі заяви до РФ проскакували вже багато разів. Він вважає, що ця заява є "прогрівом" росіян перед новою мобілізацією.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що дасть Путіну нову перемогу на "виборах" у РФ.