ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням

Росія виконала одну з цілей "СВО", якою росіяни називають повномасштабну війну. Йдеться про "демілітаризацію" нашої держави.

Про це сказав постійний представник Росії в ООН Василь Небензя. Він так само навів "аргументи", чому цю мету можна вважати реалізованою.

"З урахуванням того, що ЗСУ давно вже не воюють своїм озброєнням, можна сказати, що мету нашої СВО щодо демілітаризації власне України виконано. Тепер бойовики виживають виключно за рахунок постачань від країн НАТО", — заявив представник РФ.

Зазначимо, що раніше, підбиваючи підсумки 2023 року, російський диктатор Володимир Путін наполягав на тому, що Росія досягне поставлених завдань і цілей так званої "СВО". Він зазначив, що "спецоперація" нібито не є початком війни, адже це "спроба її завершити". Щобільше, за словами володаря Кремля, "Київ сам розв'язав конфлікт на Донбасі ще 2014 року".

Путін до цілей "СВО" ще відносить "денацифікацію та нейтральний статус" України.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі на третій рік війни таки визнали на офіційному рівні, що вони ведуть війну проти України, а не проводять "СВО". Примітно, що рік тому лише одне "війна" у РФ суворо карали своїх громадян.