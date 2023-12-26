"Для цього напали?": У Росії заявили, що виконали головне завдання "СВО" у 2023 році, яким воно було
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Такого повороту, до речі, не зрозуміли навіть росіяни
Міністр оборони Росії Сергій Шойгу назвав головну мету, яка стояла перед окупаційними військами в Україні у 2023 році. За його словами, її було виконано.
Про це повідомляє російська пропаганда. Як виявилося, головною метою війни Росії в Україні у 2023 році був зрив контрнаступу ЗСУ.
"Ця мета була успішно виконана", — заявив Шойгу.
На новий перл росіян вже активно реагують у мережі. Наприклад, відомий український журналіст Денис Казанський зауважив, як сильно змінилися цілі путінської "СВО" за цей час — від "Київ за три дні", до "відобразимо контрнаступ".
Також користувачі, зокрема, відзначали абсурдність самої мети війни. Тобто, за словами Шойгу, Росія воює в Україні, щоб відбивати контрнаступ України на своїй території. Такого повороту, до речі, не зрозуміли навіть росіяни.
Інші ж просто залишали іронічні коментарі та робили фотожаби.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путінський патріарх Кирило знову влип у конфуз. У мережі тепер глузують з нього.