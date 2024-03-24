ЗСУ підтвердили удар по Севастополю: уражено два кораблі і не тільки

Шкода росіянам нанесена значна

У Збройних силах України офіційно прокоментували масштабну атаку на окупований Севастополь, яка сталася увечері 23 березня. Стало відомо, що було уражено ракетним залпом.

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ. За його даними, ударом Сил оборони було вражено два великі десантні кораблі.

Ними є "Ямал" (проєкт 775).

Ямал

І "Азов" (проєкт 775М).

Азов

Крім того, за даними наших військових, у самому місті ударом було пошкоджено одразу кілька інфраструктурних об’єктів ворога. Деталі про них поки що не розкриваються, проте російські пабліки самі про них розповідають.

Так, наприклад, за інформацією популярного російського Telegram-каналу "Кремлівська табакерка", який регулярно публікує інсайди, цими об’єктами є "добре замаскований командний пункт ЗС РФ". Стверджується, що в ньому було близько двох десятків офіцерів.

Також повідомляється, що внаслідок падіння "уламків" збитих ракет пошкоджено три літаки Су-27 на аеродромі "Бельбек". Один із літаків пошкоджений дуже серйозно, а два нібито "практично точно відремонтують".

"Крім того, ворожі ракети вдарили за місцем дислокації наших морпіхів. Там серйозні жертви. Усього в результаті атаки, на жаль, загинули 34 військові, 11 з них — офіцери. Ще близько 40 військових поранені", — йдеться у повідомленні.

Це, до речі, та сама багатостраждальна бригада, яку в Україні розгромили вже п’ять разів.

Варто нагадати, як раніше ми писали, що OSINTtechnical повідомляв про три попадання по вузлу зв’язку ЗС РФ. Чи це є тим самим "добре замаскованим об’єктом" або ж це інший об’єкт поки що незрозуміло.

Нагадаємо, не лише Крим сьогодні був мішенню української армії. Тимчасово російський Білгород, де регулярно лунають вибухи, зазнав атаки безпілотників. Міноборони Росії заявило, що в ніч проти 23 березня над Білгородською областю знищено 5 БПЛА, які там назвали "українськими".