ВСУ подтвердили удар по Севастополю: поражены два корабля и не только

Урон россиянам нанесен значительный

В Вооруженных силах Украины официально прокомментировали масштабную атаку на оккупированный Севастополь, которая произошла вечером 23 марта. Стало известно, что было поражено ракетным залпом.

Об этом сообщает СтратКом ВСУ. По его данным, ударом Сил обороны было поражено два больших десантных корабля.

Ими являются "Ямал" (проект 775).

Ямал

И "Азов" (проект 775М).

Азов

Кроме того, по данным наших военных, в самом городе ударом были повреждены сразу несколько инфраструктурных объектов врага. Детали о них пока не раскрываются, однако российские паблики сами о них рассказывают.

Так, например, по информации популярного российского Telegram-канала "Кремлевская табакерка", регулярно публикующего инсайды, этими объектами является "хорошо замаскированный командный пункт ВС РФ". Утверждается, что в нем находилось около двух десятков офицеров.

Также сообщается, что в результате падения "обломков" сбитых ракет повреждены три самолета Су-27 на аэродроме "Бельбек". Один из самолетов поврежден очень серьезно, а два якобы "практически точно отремонтируют".

"Кроме того, вражеские ракеты ударили по месту дислокации наших морпехов. Там серьезные жертвы. Всего в результате атаки, к сожалению, погибли 34 военных, 11 из них — офицеры. Еще около 40 военных ранены", — говорится в сообщении.

Это, к слову, та самая многострадальная бригада, которую в Украине разгромили уже раз пять.

Стоит напомнить, как ранее мы писали, что OSINTtechnical сообщал о трех попаданиях по узлу связи ВС РФ. Является ли это тем самым "хорошо замаскированным объектом" или же это другой объект пока непонятно.

Напомним, не только Крым сегодня был мишенью украинской армии. Временно российский Белгород, где регулярно раздаются взрывы, подвергся атаке беспилотников. Минобороны России заявило, что в ночь на 23 марта над Белгородской областью уничтожено 5 БПЛА, которые там назвали "украинскими".