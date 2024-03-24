Доброго ранку, Крим: у окупованому росіянами Гвардійському палає нафтобаза (фото, відео)

Щонайменше кілька дронів влучили у важливий для росіян об'єкт

Вранці 24 березня, поки російські терористи влаштовували ракетну атаку по Україні, українські військові своєю чергою підсмажили нафтобазу на території тимчасово окупованого Криму. Вибухи пролунали у населеному пункті Гвардійське, почалася сильна пожежа.

Про це повідомив канал "Кримський вітер". Він та інші місцеві ЗМІ також опублікували фото, відео з місця прильоту та свідчення очевидців.

"Чотири вибухи пролунало у Сімферопольському районі, повідомляють наші підписники. І ще три вибухи десь у передмісті Сімферополя", – сказано в одному з повідомлень.

Не виключається, що влучання були також в аеродром біля Новофедорівки, міг постраждати військовий гарнізон російських терористів в окупованому населеному пункті. Місцева "влада" тим часом після прильотів оголосила про евакуацію місцевих жителів. Атакована нафтобаза розташована біля залізничної станції Остряково та неподалік від жилих кварталів.

Як писав "Телеграф", ввечері 23 березня Україна, яка за заявою постпреда Росії в ООН нібито "повністю демілітаризована", завдала ракетного удару по тимчасово окупованому російськими терористами Криму. Вибухи було чутно у Севастополі, Симферополі та в районі аеродрому Бельбек. За попередніми даними, в Севастополі могло бути вражено головний вузол зв'язку Чорноморського флоту РФ.