Обережно, можлива ракетна атака: російські терористи підняли в небо літаки Ту-95 (оновлюється)

Ту-95 терористів несуть на борту ракети Х-101/555

Російські терористи готують чергову ракетну атаку по Україні. Вночі 24 березня з аеродрому "Оленья" у Мурманській області РФ, куди поки що не добивають українські безпілотники, злетіло сім літаків терористів – стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які несуть ракети Х-101/555.

Про це повідомляють моніторингові канали та Повітряні сили. Літаки терористів прямують до Каспійського регіону, звідки зазвичай пускають ракети по Україні.

Розрахунково літаки будуть у районі пускових рубежів приблизно о 03:30. В цьому випадку ракети нацистів входитимуть у повітряний простір України орієнтовно після 04:30.

01:45 Повітряні сили підтвердили перебування у повітрі 14 літаків Ту-95.

01:30 Ще шість літаків Ту-95 з недобитого "Енгельсу-2" приєдналися до бортів, які вже злетіли з "Оленьї". Загалом у повітрі зараз 13 нацистських бомбардувальників Ту-95.

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Нагадаємо, вночі та вранці у п’ятницю, 22 березня, росіяни здійснили масштабну атаку по Дніпровській ГЕС та по багатьом об'єктам енергетики. Зафіксовані влучання по об’єктам генерації та системи розподілу у різних областях України.

Також "Телеграф" писав про вибухи у Києві під час повітряної тривоги вранці 22 березня. Попередньо це була робота сил ППО. Напередодні серйозно дісталося столиці – на обстріл Росія витратила сотні мільйонів доларів.