У Києві під час масової ракетної атаки пролунали вибухи: що відомо

Україна відбивалася від масштабного повітряного удару

Близько 6-ї години ранку в п’ятницю, 22 березня, під час масштабної ракетної атаки на Україну в Києві пролунав вибух. За попередньою інформацією працює ППО.

Про вибух у столиці повідомили кореспонденти "Телеграфу". За даними моніторингових каналів, він є результатом роботи сил протиповітряної оборони, збиваються ракети, які летять через Київщину транзитом.

"У Києві працює ППО", — повідомив журналіст Андрій Цаплієнко.

Нагадаємо, близько 3:30 Повітряні сили повідомили про пуски крилатих ракет із літаків Ту-95МС із району Каспійського моря. Росія здійснила другу за два дні ракетну атаку по Україні. Вибухи пролунали у Запоріжжі, Харкові, Сумах, Дніпрі. Ракети також атакували західні області України. Станом на 6.20 по всій Україні діє режим ракетної небезпеки.

Росіяни після значної перерви другий день поспіль атакують Україну ракетами. 21 березня вони запустили на Київ понад три десятки ракет, всі вони були збиті ППО, але падіння уламків призвело до пошкодження житлових будинків і не лише. Постраждали 13 людей, серед них дитина.

Як повідомляв "Телеграф", згідно з інформацією від ГУР МО, армія РФ вдарила по Києву вранці 21 березня з однією метою — зруйнувати об’єкти Головного управління розвідки Міноборони України. Всі ракети, які вдалося збити над столицею, були спрямовані в те саме місце.