Збиває російські "шахеди" дешевими ракетами: офіцер розповів про особливість нового комплексу Vampire (відео)

Вдалу роботу комплексу вже помічають не вперше

У мережі зʼявилось ще одне відео знищення російських дронів камікадзе з новітнього комплексу. Попередньо відомо, що у кадр потрапила робота саме Vampire.

Відео роботи опублікували Військово-морські сили України. Водночас у ВМС не зазначали, що саме за зброя була використана у протидії ворожим цілям, проте на відео, за оцінкою офіцера ЗСУ Сергія Місюри, помітно, що це саме Vampire.

"Ну прямо дуже схоже на американський новітній комплекс Vampire (абревіатура від Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), який має таку активну лазерну підсвітку цілі та оновлену пускову установку для чотирьох (вже керованих) модифікованих 70-мм ракет Hydra", — написав Сергій Місюра.

Він також зазначив, що модифіковані ракети коштують недорого.

"Коштують такі ракети копійки, тому що старі та некеровані, а комплект "крилець" з головкою для потрібної нам модифікації — також дешевий. Розробник L3Harris", — додав військовослужбовець.

У ВМС же зазначили, що успішну роботу по ворожим цілям здійснювали бійці їхніх сил.

Характеристики ЗРК Vampire

Легкий мобільний ЗРК використовує модифіковані 70-мм ракети APKWS з дистанційним детонатором

Лазерна система наведення у ракет, оптико-телевізійна система WESCAM MX-10 у ЗРК з телевізійною та тепловізійною камерами

Польові випробування стартували в 2021 році, а в 2022 випробування ще тривали

Створений під потреби України для виявлення та збиття безпілотників ворога

Може встановлюватися на позашляховики.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше кадри з роботою Vampire з'явились на публіці ще у лютому. Україна мала їх отримати в кінці 2023 року.