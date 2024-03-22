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Збиває російські "шахеди" дешевими ракетами: офіцер розповів про особливість нового комплексу Vampire (відео)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
Дата публікації
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Автор
Робота Vampire Новина оновлена 22 березня 2024, 16:44
Робота Vampire. Фото скриншот Youtube

Вдалу роботу комплексу вже помічають не вперше

У мережі зʼявилось ще одне відео знищення російських дронів камікадзе з новітнього комплексу. Попередньо відомо, що у кадр потрапила робота саме Vampire.

Відео роботи опублікували Військово-морські сили України. Водночас у ВМС не зазначали, що саме за зброя була використана у протидії ворожим цілям, проте на відео, за оцінкою офіцера ЗСУ Сергія Місюри, помітно, що це саме Vampire.

"Ну прямо дуже схоже на американський новітній комплекс Vampire (абревіатура від Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), який має таку активну лазерну підсвітку цілі та оновлену пускову установку для чотирьох (вже керованих) модифікованих 70-мм ракет Hydra", — написав Сергій Місюра.

Він також зазначив, що модифіковані ракети коштують недорого.

"Коштують такі ракети копійки, тому що старі та некеровані, а комплект "крилець" з головкою для потрібної нам модифікації — також дешевий. Розробник L3Harris", — додав військовослужбовець.

У ВМС же зазначили, що успішну роботу по ворожим цілям здійснювали бійці їхніх сил.

Характеристики ЗРК Vampire

  • Легкий мобільний ЗРК використовує модифіковані 70-мм ракети APKWS з дистанційним детонатором
  • Лазерна система наведення у ракет, оптико-телевізійна система WESCAM MX-10 у ЗРК з телевізійною та тепловізійною камерами
  • Польові випробування стартували в 2021 році, а в 2022 випробування ще тривали
  • Створений під потреби України для виявлення та збиття безпілотників ворога
  • Може встановлюватися на позашляховики.

Раніше "Телеграф" писав, що вперше кадри з роботою Vampire з'явились на публіці ще у лютому. Україна мала їх отримати в кінці 2023 року.

Теги:
#ППО #Vampire #Шахед