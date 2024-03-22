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"Тиша і потім повторні вибухи": запорізький фотограф опублікував кадри атаки росіян на ДніпроГЕС (фото)

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Знімок фотографа Ігоря Лаврова Новина оновлена 22 березня 2024, 15:48
Знімок фотографа Ігоря Лаврова. Фото Facebook

Уламки від ракет розлетілись на сотні метрів

Атака російських окупантів на ДніпроГЕС потрапила в обʼєктив запорізького фотографа Ігоря Лаврова. Він вирушив на місце подій після перших вибухів.

Фото Ігор Лавров опублікував на своїй сторінці у Facebook. Він написав, що уламки від ракет розлетілись на сотні метрів.

"Четверта ночі, початок другої години сну. Лунає перший вибух. Через декілька хвилин стіни затряслися від повторних прильотів. Всі вибігли в коридор. Хвилин п'ятнадцять тривала тиша… Знов потужні залпи вибухів. Клуб диму з вікна, в ту мить чітко передав тривожність ранку 2024.03.22. Вибігаючи на балкон, з 9 поверху відкрилась сумна картина. Горить Дніпрогес", — написав фотограф.

Росіяни атакували ДніпроГЕС вісьмома ракетами, які завдали суттєвих руйнувань станції. Унаслідок влучання також було зафіксовано витік нафтопродуктів у річку Дніпро.

За наявними даними, наразі небезпеки для громадян немає. А ДніпроГЕС було виведено з ладу через дуже значні ураження.

Раніше "Телеграф" писав, що у мережі зʼявилась мапа ракетної атаки росіян на Україну 22 березня, яка стала однією з наймасовіших за весь час повномасштабної війни. Мапа була складена за даними моніторингових чатів та демонструє приблизний маршрут руху повітряних цілей.

Теги:
#Обстріл #Запоріжжя #Атака #ДніпроГЕС