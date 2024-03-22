Нічого собі: стало відомо, скільки російських ракет влучило в ДніпроГЕС

В Офисе генпрокурора рассказали подробности атаки

У п'ятницю, 22 березня, під час масштабної атаки по українській енергетичній інфраструктурі по Дніпровській ГЕС влучили 8 ракет. Руйнування на станції дуже значні.

Про це в ефірі телемарафону заявив керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов. Він нагадав, що Росія неодноразово атакувала українську енергосистему.

"Сьогодні дійсно відбулася наймасованіша атака на об'єкти енергетичної інфраструктури за останній рік, це точно. Ми можемо сказати, що разом із сьогоднішньою атакою росіяни неодноразово нападали 136 об'єктів енергоінфраструктури України від початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року", — підкреслив він.

За словами Бєлоусова, сьогодні Запоріжжя зазнало дуже масованої атаки. Він підкреслив, що тільки у ДніпроГЕС влучили вісім ракет.

"Вісім ракет влучили у цей надзвичайно важливий для України об'єкт. Об'єкт який містить не тільки потужну енергетичну складову для нашої держави, а виконує й інші функції. Він с об'єктом, який містить потенційні небезпечні сили. Тобто всі ми розуміємо можливі наслідки. Україна вже переживала наслідки від ураження схожого об'єкта", — зазначив Бєлоусов.

Водночас він наголосив, що за наявними даними, наразі небезпеки для громадян немає. Бєлоусов підтвердив, що ДніпроГЕС дійсно було виведено з ладу через дуже значні ураження.

Своєю чергою у пресслужбі Запорізької обласної прокуратури повідомили, що за даними слідства, вранці 22 березня 2024 року військовими РФ нанесено попередньо 20 ракетних ударів по території м. Запоріжжя. Зазнали пошкоджень та руйнувань об’єкти інфраструктури міста, зокрема Дніпровська ГЕС, приватні та багатоквартирні будинки, цивільні транспортні засоби.

Внаслідок обстрілів постраждали та загинули люди. На місцях події працюють співробітники екстрених служб та правоохоронці, які фіксують черговий злочин РФ.

Розпочато розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування здійснюють слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

Нагадаємо, у компанії "Укргідроенерго" зазначили, що немає загрози прориву греблі Дніпровської ГЕС. Там підкреслили, що ситуація на греблі станції контрольована.