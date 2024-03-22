Масштабний удар по Україні: опубліковано мапу руху ворожих ракет та "шахедів"

Росіяни підняли у повітря МіГи та "Ту-шки"

У мережі зʼявилась мапа ракетної атаки росіян на Україну 22 березня, яка стала однією з наймасовіших за весь час повномасштабної війни. Мапа була складена за даними моніторингових чатів та демонструє приблизний маршрут руху повітряних цілей.

Її опублікував monitorwar у Telegram. Загалом було зафіксовано 151 ворожа повітряна ціль. Сили ППО знищили 92 повітряні цілі.

У підсумку було помічено злети ворожих бортів з першої години ночі та до майже о пів на пʼяту ранку. Протягом атаки було піднято сумарно до 10 МіГ-31К, з них 7 було залучено до атаки.

Мапа вектору руху повітряних цілей РФ

Ворожі борти, які злетіли, окрім МіГ-31К:

01:12 було відмічено зліт 3⨯ Ту-95мс з аеродрому"Оленья".

02:30 Уточнено інформацію про рух 13-х Ту-95мс на пускові рубежі.

03:34 Здійснено запуск КРПБ Х-101/555/55 з Волгоградської області.

04:18 Відмічено зліт 5-х Ту-22м3 з аеродрому "Моздок".

Озброєння, яке застосував ворог:

63 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131", з них 55 було збито;

12 ракет "Іскандер-М";

40 крилатих ракет Х-101/Х-555, з яких 35 було ліквідовано;

5 ракет Х-22;

7 ракет Х-47М2 "Кинджал";

2 керовані авіаційні ракети Х-59, які було збито;

22 ракет С-300/С-400.

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок атаки було пошкоджено десятки об’єктів, у 7 областях – аварійні відключення. Аварійну допомогу енергетична система України отримує із трьох країн — Румунії, Словаччини, Польщі. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Енергетики наголосили, що енергосистема зберегла цілісність.