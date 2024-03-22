Масштабный удар по Украине: опубликована карта движения вражеских ракет и "шахедов"

Россияне подняли в воздух МиГи и "Ту-шки"

В сети появилась карта ракетной атаки россиян на Украину 22 марта, которая стала одной из самых массовых за все время полномасштабной войны. Карта была составлена по данным мониторинговых чатов и показывает примерный маршрут движения воздушных целей.

Ее опубликовал monitorwar в Telegram. В общей сложности была зафиксирована 151 вражеская воздушная цель. Силы ПВО уничтожили 92 воздушных целей.

В итоге были замечены взлеты вражеских бортов с часу ночи и до почти в полпятого утра. В течение атаки было поднято суммарно до 10 МиГ-31К, из них 7 были вовлечены в атаку.

Карта вектора движения воздушных целей

Взлетевшие вражеские борта, кроме МиГ-31К:

01:12 был отмечен взлет 3⨯ Ту-95мс с аэродрома "Оленья".

02:30 Уточнена информация о движении 13-х Ту-95мс на пусковом рубеже.

03:34 Запуск КРПБ Х-101/555/55 из Волгоградской области.

04:18 Отмечен взлет 5-х Ту-22м3 с аэродрома "Моздок".

Вооружение, которое применил враг:

63 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131", из них 55 были сбиты;

12 ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555, из которых 35 были ликвидированы;

5 ракет Х-22;

7 ракет Х-47М2 "Кинжал";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59, которые были сбиты;

22 ракеты С-300/С-400.

Ранее "Телеграф" писал, что в результате атаки были повреждены десятки объектов, в 7 областях — аварийные отключения. Аварийную помощь энергетическая система Украины получает из трех стран – Румынии, Словакии, Польши. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики подчеркнули, что энергосистема сохранила целостность.