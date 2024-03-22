"Тишина и затем повторные взрывы": запорожский фотограф опубликовал кадры атаки россиян на ДнепроГЭС (фото)
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Обломки от ракет разлетелись на сотни метров
Атака российских оккупантов на ДнепроГЭС попала в объектив запорожского фотографа Игоря Лаврова. Он отправился на место происшествия после первых взрывов.
Фото Игорь Лавров опубликовал на своей странице в Facebook. Он написал, что обломки ракет разлетелись на сотни метров.
"Четыре ночи, начало второго часа сна. Раздается первый взрыв. Через несколько минут стены затряслись от повторных прилетов. Все выбежали в коридор. Минут пятнадцать продолжалась тишина… Снова мощные залпы взрывов. Клуб дыма из окна, в тот момент четко передал тревожность утра 2024.03.22. Выбегая на балкон, с 9 этажа открылась грустная картина. Горит Днепрогэс", — написал фотограф.
Россияне атаковали ДнепроГЭС восемью ракетами, нанесшими существенные разрушения станции. В результате попадания также была зафиксирована утечка нефтепродуктов в реку Днепр.
По имеющимся данным, опасности для граждан пока нет. А ДнепроГЭС была выведен из строя из-за очень значительных поражений.
Ранее "Телеграф" писал, что в сети появилась карта ракетной атаки россиян на Украину 22 марта, которая стала одной из самых массовых за все время полномасштабной войны. Карта была составлена по данным мониторинговых чатов и показывает примерный маршрут движения воздушных целей.