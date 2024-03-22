Сбивает российские "шахеды" дешевыми ракетами: офицер рассказал об особенностях нового комплекса Vampire (видео)

Удачную работу комплекса уже замечают не впервые

В сети появилось еще одно видео уничтожение российских дронов камикадзе из новейшего комплекса. Предварительно известно, что в кадр попала работа именно Vampire.

Видео работы опубликованы Военно-морскими силами Украины. В то же время в ВМС не отмечали, что именно за оружие было использовано в противодействии враждебным целям, однако на видео, по оценке офицера ВСУ Сергея Мисюры, заметно, что это именно Vampire.

"Ну прямо очень похоже на американский новейший комплекс Vampire (аббревиатура от Vehicle-Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment), имеющий столь активную лазерную подсветку цели и обновленную пусковую установку для четырех (уже управляемых) модифицированных 70-мм ракет Hydra", — написал Сергей Мисюра.

Он также отметил, что модифицированные ракеты стоят недорого.

"Стоят такие ракеты копейки, потому что старые и неуправляемые, а комплект "крылышек" с головкой для нужной нам модификации — тоже дешевый. Разработчик L3Harris", — добавил военнослужащий.

В ВМС отметили, что успешную работу по враждебным целям осуществляли бойцы их сил.

Характеристики ЗРК Vampire

Легкий мобильный ЗРК использует модифицированные 70-мм ракеты APKWS с дистанционным детонатором.

Лазерная система наведения ракет, оптико-телевизионная система WESCAM MX-10 в ЗРК с телевизионной и тепловизионной камерами

Полевые испытания стартовали в 2021 году, а в 2022 году испытания еще продолжались.

Созданный под нужды Украины для выявления и уничтожения врага беспилотников

Может устанавливаться на внедорожники.

Ранее Телеграф писал, что впервые кадры с работой Vampire появились на публике еще в феврале. Украина должна была их получить в конце 2023 года.