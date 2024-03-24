Були останніми "робочими тюленями": експерт розповів цікавий нюанс про уражені кораблі "Ямал" та "Азов" у Криму

ВДК будувалися на польській верфі "Stocznia Północna"

Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", розповів цікаву деталь про великі десантні кораблі росіян "Ямал" та "Азов", що були уражені ЗСУ в Криму. За словами експерта, ВДК були останніми "робочими тюленями" чорноморської флотилії проєкту 775.

Про це він написав у своєму "Telegram". Коваленко зауважив, що Повітряні сили ЗСУ відпрацювали на відмінно.

"Нагадаю, що ВДК проєкту 775 – це не просто основний робочий тюлень російського флоту, а й корабель, який Росія не може виробляти, оскільки за часів СРСР він будувався на верфі "Stocznia Północna" не в Союзі, а в Польщі, у Ґданську", — написав військово-політичний оглядач.

За словами експерта, це означає, що навіть якщо ці кораблі поки не пішли на дно, а були лише пошкоджені, їх ремонт, "при певних пошкодженнях, просто нереальний".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" зібрав для вас інформацію про те, чим відомі уражені ВДК "Ямал" та "Азов". З'ясувалося, що один був "парадним", а от інший захоплював український Крим.