Были последними "рабочими тюленями": эксперт рассказал интересный нюанс о пораженных кораблях "Ямал" и "Азов" в Крыму

БДК строились на польской верфе "Stocznia Północna"

Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", рассказал интересную деталь о больших десантных кораблях россиян "Ямал" и "Азов", пораженных ВСУ в Крыму. По словам эксперта, БДК были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775.

Об этом он написал в своем "Telegram". Коваленко отметил, что Воздушные силы ВСУ отработали отлично.

"Напомню, что БДК проекта 775 – это не просто основной рабочий тюлень российского флота, но и корабль, который Россия не может производить, поскольку во времена СССР он строился на верфи "Stocznia Północna" не в Союзе, а в Польше, в Гданьске", — написал военно-политический обозреватель.

По словам эксперта, это означает, что даже если эти корабли пока не пошли ко дну, а были лишь повреждены, их ремонт "при определенных повреждениях просто нереален".

Напомним, ранее "Телеграф" собрал для вас информацию о том, чем известны пораженные БДК "Ямал" и "Азов". Выяснилось, что один был "парадным", а другой захватывал украинский Крым.