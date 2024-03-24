Один "парадный", другой захватывал Крым: что известно о пораженных кораблях Ямал и Азов в Крыму (видео, фото)
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Оба БДК были построены в конце прошлого века
В ВСУ заявили, что во время вечерней атаки на оккупантов в Севастополе были поражены два десантных корабля ВС РФ. У противника на ходу осталось совсем немного таких суден.
"Телеграф" рассказывает о том, что известно о кораблях "Ямал" и "Азов". Также мы сообщаем о том, сколько этого металлолома еще осталось у россиян в Черном море.
БДК "Ямал"
Десантный корабль "Ямал" имеет бортовой номер – 156. Он является детищем проекта 775 и по кодификации НАТО принадлежит к классу "Ropucha" (жаба — Ред.).
Судно было построено в 1998 году в Польше на верфи "Stocznia Polnocna", которая расположена в Гданьске. Постоянным местом дислокации "Ямала" был Севастополь, где его и поразили 23 марта.
Примечательно, что БДК "Ямал" участвовал в операции по захвату Крыма в 2014 году. В 2018-ом году встал на ремонт.
Характеристики БДК проекта 775
- водоизмещение2900 т (стандартное), 3450 т (нормальное), 4400 т (полное);
- длина —112,5 м (наибольшая);
- ширина -15 м (наибольшая);
- осадка — 3,7 м (при полном водоизмещении);
- скорость хода — 17,5 узла (полная);
- дальность плавания — 3500 миль (на 16 узлах) 6000 миль (на 12 узлах);
- автономность плавания — 30 суток;
- экипаж — 87 человек (8 офицеров);
- десантовместимость -10 средних танков и 340 чел.
Вооружение
- 2 × АК-725 или 1 × АК-176 (пр. 775/III);
- зенитная артиллерия 2 × АК-630М (пр. 775/III);
- ракетное вооружение 2 × А-215 "Град-М" (всего – 320 НУРС);
- 2 × ПЗРК "Игла".
БДК "Азов"
"Азов" – большой десантный корабль проекта 775М, построен в Гданьске (Польша) и вошел в состав флота в 1990 году. Водоизмещение корабля 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, экипаж 87 человек. Часто участвовал в парадах и учениях. С ним есть множество видео в сети.
Вооружение БДК "Азов" составляют:
- артиллерийская установка АК-176;
- две шестиствольные артиллерийские установки АК-630;
- система залпового огня УМС-73 "Град",
- четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2";
- на борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.
Важно отметить, как пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", после повреждения "Ямала" и "Азова" на Черном море в строю у россиян осталось 3 БДК из 10.
Напомним, ранее мы писали о том, что 23 марта целью ВСУ в Крыму были не только российские БДК. Подробнее о других пораженных целях, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".