Один "парадный", другой захватывал Крым: что известно о пораженных кораблях Ямал и Азов в Крыму (видео, фото)

Оба БДК были построены в конце прошлого века

В ВСУ заявили, что во время вечерней атаки на оккупантов в Севастополе были поражены два десантных корабля ВС РФ. У противника на ходу осталось совсем немного таких суден.

"Телеграф" рассказывает о том, что известно о кораблях "Ямал" и "Азов". Также мы сообщаем о том, сколько этого металлолома еще осталось у россиян в Черном море.

БДК "Ямал"

Десантный корабль "Ямал" имеет бортовой номер – 156. Он является детищем проекта 775 и по кодификации НАТО принадлежит к классу "Ropucha" (жаба — Ред.).

Судно было построено в 1998 году в Польше на верфи "Stocznia Polnocna", которая расположена в Гданьске. Постоянным местом дислокации "Ямала" был Севастополь, где его и поразили 23 марта.

Примечательно, что БДК "Ямал" участвовал в операции по захвату Крыма в 2014 году. В 2018-ом году встал на ремонт.

Характеристики БДК проекта 775

водоизмещение2900 т (стандартное), 3450 т (нормальное), 4400 т (полное);

длина —112,5 м (наибольшая);

ширина -15 м (наибольшая);

осадка — 3,7 м (при полном водоизмещении);

скорость хода — 17,5 узла (полная);

дальность плавания — 3500 миль (на 16 узлах) 6000 миль (на 12 узлах);

автономность плавания — 30 суток;

экипаж — 87 человек (8 офицеров);

десантовместимость -10 средних танков и 340 чел.

Вооружение

2 × АК-725 или 1 × АК-176 (пр. 775/III);

зенитная артиллерия 2 × АК-630М (пр. 775/III);

ракетное вооружение 2 × А-215 "Град-М" (всего – 320 НУРС);

2 × ПЗРК "Игла".

БДК "Азов"

"Азов" – большой десантный корабль проекта 775М, построен в Гданьске (Польша) и вошел в состав флота в 1990 году. Водоизмещение корабля 4080 тонн, длина 112,5 метра, ширина 15 метров, осадка 3,7 метра, экипаж 87 человек. Часто участвовал в парадах и учениях. С ним есть множество видео в сети.

Вооружение БДК "Азов" составляют:

артиллерийская установка АК-176;

две шестиствольные артиллерийские установки АК-630;

система залпового огня УМС-73 "Град",

четыре пусковые установки переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2";

на борту могут располагаться до 500 тонн техники и грузов и 225 десантников.

Важно отметить, как пишет лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", после повреждения "Ямала" и "Азова" на Черном море в строю у россиян осталось 3 БДК из 10.

Напомним, ранее мы писали о том, что 23 марта целью ВСУ в Крыму были не только российские БДК. Подробнее о других пораженных целях, вы можете прочитать в материале "Телеграфа".