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Один "парадний", інший захоплював Крим: що відомо про уражені кораблі Ямал та Азов у ​​Криму (відео, фото)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
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Один "парадний", інший захоплював Крим: що відомо про уражені кораблі Ямал та Азов у ​​Криму (відео, фото) Новина оновлена 24 березня 2024, 11:55

Обидві БДК були побудовані наприкінці минулого століття

У ЗСУ заявили, що під час вечірньої атаки на окупантів у Севастополі були уражені два десантні кораблі ЗС РФ. У противника на ходу залишилося зовсім небагато таких суден.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про кораблі "Ямал" та "Азов". Також ми повідомляємо, скільки цього металобрухту ще залишилося у росіян у Чорному морі.

БДК "Ямал"

Десантний корабель "Ямал" має бортовий номер — 156. Він є дітищем проєкта 775 і за кодифікацією НАТО належить до класу "Ropucha" (жаба — Ред.).

Судно було збудовано у 1998 році у Польщі на верфі "Stocznia Polnocna", яка розташована в Гданську. Постійним місцем дислокації "Ямала" був Севастополь, де його й уразили 23 березня.

Примітно, що БДК "Ямал" брав участь у операції із захоплення Криму у 2014 році. У 2018 році став на ремонт.

Характеристики БДК проєкту 775

  • водотоннажність2900 т (стандартна), 3450 т (нормальна), 4400 т (повна);
  • довжина -112,5 м (найбільша);
  • ширина -15 м (найбільша);
  • опад — 3,7 м (при повному водотоннажності);
  • швидкість ходу – 17,5 вузла (повна);
  • дальність плавання — 3500 миль (на 16 вузлах); 6000 миль (на 12 вузлах);
  • автономність плавання – 30 діб;
  • екіпаж — 87 осіб (8 офіцерів);
  • десантовмісність -10 середніх танків та 340 чол.

Озброєння

  • 2×АК-725 або 1×АК-176 (пр. 775/III);
  • зенітна артилерія 2×АК-630М (пр. 775/III);
  • ракетне озброєння 2×А-215 "Град-М" (всього – 320 НУРС);
  • 2 × ПЗРК "Ігла".

БДК "Азов"

"Азов" – великий десантний корабель проєкту 775М, збудований у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Часто брав участь у парадах та навчаннях. З ним є безліч відео в мережі.

Озброєння БДК "Азов" складають:

  • артилерійська установка АК-176;
  • дві шестиствольні артилерійські установки АК-630;
  • система залпового вогню УМС-73 "Град";
  • чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2";
  • на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Важливо зазначити, як пише лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", після пошкодження "Ямала" та "Азова" на Чорному морі в строю у росіян залишилося 3 БДК з 10.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 березня метою ЗСУ у Криму були не лише російські БДК. Докладніше про інші уражені цілі, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".

Теги:
#Україна #Крим #Війна