Один "парадний", інший захоплював Крим: що відомо про уражені кораблі Ямал та Азов у ​​Криму (відео, фото)

Обидві БДК були побудовані наприкінці минулого століття

У ЗСУ заявили, що під час вечірньої атаки на окупантів у Севастополі були уражені два десантні кораблі ЗС РФ. У противника на ходу залишилося зовсім небагато таких суден.

"Телеграф" розповідає про те, що відомо про кораблі "Ямал" та "Азов". Також ми повідомляємо, скільки цього металобрухту ще залишилося у росіян у Чорному морі.

БДК "Ямал"

Десантний корабель "Ямал" має бортовий номер — 156. Він є дітищем проєкта 775 і за кодифікацією НАТО належить до класу "Ropucha" (жаба — Ред.).

Судно було збудовано у 1998 році у Польщі на верфі "Stocznia Polnocna", яка розташована в Гданську. Постійним місцем дислокації "Ямала" був Севастополь, де його й уразили 23 березня.

Примітно, що БДК "Ямал" брав участь у операції із захоплення Криму у 2014 році. У 2018 році став на ремонт.

Характеристики БДК проєкту 775

водотоннажність2900 т (стандартна), 3450 т (нормальна), 4400 т (повна);

довжина -112,5 м (найбільша);

ширина -15 м (найбільша);

опад — 3,7 м (при повному водотоннажності);

швидкість ходу – 17,5 вузла (повна);

дальність плавання — 3500 миль (на 16 вузлах); 6000 миль (на 12 вузлах);

автономність плавання – 30 діб;

екіпаж — 87 осіб (8 офіцерів);

десантовмісність -10 середніх танків та 340 чол.

Озброєння

2×АК-725 або 1×АК-176 (пр. 775/III);

зенітна артилерія 2×АК-630М (пр. 775/III);

ракетне озброєння 2×А-215 "Град-М" (всього – 320 НУРС);

2 × ПЗРК "Ігла".

БДК "Азов"

"Азов" – великий десантний корабель проєкту 775М, збудований у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Часто брав участь у парадах та навчаннях. З ним є безліч відео в мережі.

Озброєння БДК "Азов" складають:

артилерійська установка АК-176;

дві шестиствольні артилерійські установки АК-630;

система залпового вогню УМС-73 "Град";

чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2";

на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.

Важливо зазначити, як пише лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", після пошкодження "Ямала" та "Азова" на Чорному морі в строю у росіян залишилося 3 БДК з 10.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 березня метою ЗСУ у Криму були не лише російські БДК. Докладніше про інші уражені цілі, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".