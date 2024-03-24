Один "парадний", інший захоплював Крим: що відомо про уражені кораблі Ямал та Азов у Криму (відео, фото)
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Обидві БДК були побудовані наприкінці минулого століття
У ЗСУ заявили, що під час вечірньої атаки на окупантів у Севастополі були уражені два десантні кораблі ЗС РФ. У противника на ходу залишилося зовсім небагато таких суден.
"Телеграф" розповідає про те, що відомо про кораблі "Ямал" та "Азов". Також ми повідомляємо, скільки цього металобрухту ще залишилося у росіян у Чорному морі.
БДК "Ямал"
Десантний корабель "Ямал" має бортовий номер — 156. Він є дітищем проєкта 775 і за кодифікацією НАТО належить до класу "Ropucha" (жаба — Ред.).
Судно було збудовано у 1998 році у Польщі на верфі "Stocznia Polnocna", яка розташована в Гданську. Постійним місцем дислокації "Ямала" був Севастополь, де його й уразили 23 березня.
Примітно, що БДК "Ямал" брав участь у операції із захоплення Криму у 2014 році. У 2018 році став на ремонт.
Характеристики БДК проєкту 775
- водотоннажність2900 т (стандартна), 3450 т (нормальна), 4400 т (повна);
- довжина -112,5 м (найбільша);
- ширина -15 м (найбільша);
- опад — 3,7 м (при повному водотоннажності);
- швидкість ходу – 17,5 вузла (повна);
- дальність плавання — 3500 миль (на 16 вузлах); 6000 миль (на 12 вузлах);
- автономність плавання – 30 діб;
- екіпаж — 87 осіб (8 офіцерів);
- десантовмісність -10 середніх танків та 340 чол.
Озброєння
- 2×АК-725 або 1×АК-176 (пр. 775/III);
- зенітна артилерія 2×АК-630М (пр. 775/III);
- ракетне озброєння 2×А-215 "Град-М" (всього – 320 НУРС);
- 2 × ПЗРК "Ігла".
БДК "Азов"
"Азов" – великий десантний корабель проєкту 775М, збудований у Гданську (Польща) і увійшов до складу флоту у 1990 році. Водотоннажність корабля 4080 тонн, довжина 112,5 метра, ширина 15 метрів, осаду 3,7 метра, екіпаж 87 осіб. Часто брав участь у парадах та навчаннях. З ним є безліч відео в мережі.
Озброєння БДК "Азов" складають:
- артилерійська установка АК-176;
- дві шестиствольні артилерійські установки АК-630;
- система залпового вогню УМС-73 "Град";
- чотири пускові установки переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2";
- на борту можуть розташовуватися до 500 тонн техніки та вантажів та 225 десантників.
Важливо зазначити, як пише лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс", після пошкодження "Ямала" та "Азова" на Чорному морі в строю у росіян залишилося 3 БДК з 10.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 23 березня метою ЗСУ у Криму були не лише російські БДК. Докладніше про інші уражені цілі, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа".