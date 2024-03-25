Мінус розвідувальний корабель: росЗМІ пишуть про ще одну важливу втрату флоту РФ

Корабель є одним із найновіших у росіян

У неділю, 24 березня, під час атаки на Крим було пошкоджено не тільки великі десантні кораблі "Ямал" та "Азов". Також міг постраждати і розвідувальний корабель "Іван Хурс".

У корабель було два влучання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на власні джерела.

Журналісти зазначаються, що у ніч із 23 на 24 березня по Севастополю було запущено 18 ракет, 11 з них було збито. Внаслідок атаки було пошкоджено великі десантні кораблі "Азов" та "Ямал" (про що офіційно заявляли ЗСУ) та розвідувальний корабель "Іван Хурс".

"У "Іван Хурс" влучили одразу дві ракети, про постраждалих невідомо", — додається у повідомленні.

Зауважимо, що торік цей розвідувальний корабель вже був уражений. Тоді, у травні 2023 року, його підбили українські дрони.

Що відомо про корабель "Іван Хурс"

Цей корабель є одним із найновіших у ВМФ країни-агресора, оскільки був введений в експлуатацію у 2018 році, щоправда, сам проєкт 18280 початку 2000-х до нинішнього часу безнадійно застарів.

"Хурс" має бути обладнаним не лише навігацією, а й апаратурою радіорозвідки та радіоелектронної боротьби для стеження та "глушіння" зв’язку ворога. Прогнозувалось, що корабель зможе відстежувати всі загрози на великій відстані від себе, тому досить великий корабель (довжина 95 метрів, водотоннажність до 4000 тонн та екіпаж 120-130 осіб) був оснащений захистом всього з чотирьох кулеметів калібру 14,5 мм та кількох переносних зенітних ракет "Ігла" та "Верба".

Раніше "Телеграф" писав, що Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив", розповів, що великі десантні кораблі росіян "Ямал" та "Азов" були останніми "робочими тюленями" чорноморської флотилії проєкту 775.