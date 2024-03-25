Минус разведывательный корабль: росСМИ пишут о еще одной важной потере флота РФ

Корабль является одним из новейших у россиян

В воскресенье, 24 марта, во время атаки на Крым были повреждены не только большие десантные корабли "Ямал" и "Азов". Также мог пострадать и разведывательный корабль "Иван Хурс".

В корабль было два попадания. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Журналисты отмечаются, что в ночь с 23 на 24 марта по Севастополю было запущено 18 ракет, 11 из них были сбиты. В результате атаки были повреждены большие десантные корабли "Азов" и "Ямал" (о чем официально заявляли ВСУ) и разведывательный корабль "Иван Хурс".

"В "Иван Хурс" попали сразу две ракеты, о пострадавших неизвестно", — добавляется в сообщении.

Заметим, что в прошлом году этот разведывательный корабль уже был поражен. Тогда в мае 2023 года его подбили украинские дроны.

Что известно о корабле "Иван Хурс"

Этот корабль является одним из новейших в ВМФ страны-агрессора, поскольку был введен в эксплуатацию в 2018 году, правда сам проект 18280 начала 2000-х до настоящего времени безнадежно устарел.

"Хурс" должен быть оборудован не только навигацией, но и аппаратурой радиоразведки и радиоэлектронной борьбы для слежения и "глушения" связи врага. Прогнозировалось, что корабль сможет отслеживать все угрозы на большом расстоянии от себя, поэтому достаточно большой корабль (длина 95 метров, водоизмещение до 4000 тонн и экипаж 120-130 человек) был оснащен защитой всего из четырех пулеметов калибра 14,5 мм и нескольких переносных зенитных ракет "Игла" и "Ива".

Ранее "Телеграф" писал, что Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", рассказал, что большие десантные корабли россиян "Ямал" и "Азов" были последними "рабочими тюленями" черноморской флотилии проекта 775.