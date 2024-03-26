Уничтожение Черноморского флота продолжается: что за корабль "Константин Ольшанский", атакованный ВСУ

ВСУ продолжают уничтожать Черноморский флот РФ

Большой десантный корабль "Константин Ольшанский", по которому в ночь на вторник 26 марта ВСУ ударили ракетой "Нептун", ранее принадлежал Украине. Россия украла судно в 2014 году во время оккупации Крыма.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Подробностям он поделился в эфире FREEДOM.

"Корабль этот должен был использоваться Украиной. Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим "Нептуном", — сказал он.

По словам Дмитрия Плетенчука, этот корабль 9 лет стоял в бухте и оккупанты его начали разбирать на запчасти. На 10-й год войны враги поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли. Поэтому в течение года судно было восстановлено. Спикер подчеркнул, что в РФ хотели выдать, что якобы восстановили из "своих" крупных десантных кораблей, к примеру, ранее поврежденный Украиной корабль — "Минск" или "Оленегорский горняк". Там ведь повреждения такие, что их восстановление под большим вопросом.

Характеристики корабля

"Константин Ольшанский" — это большой дисантный корабль, которому может принять разные варианты загрузки:

150 человек и 10 танков типа Т-55 с экипажем 40 человек;

12 плавающих танков ПТ-76 с экипажем 36 человек; подразделение в составе 3 танков типа Т-55 с экипажем 12 человек, 3 120-мм минометов, 3 боевых машин типа 2П27, 4 автомобилей ЗИЛ-130, 4 ГАЗ-66 и одного легкового внедорожника ГАЗ-69.

Личный состав десанта — 147 человек.

Корабль способен перевезти груз весом 650 т на расстояние 4700 миль и плавать по всем незамерзающим морям и океанам без ограничений состояния моря и ветра.

Судно оборудовано РЛС для выявления воздушных целей МР-302, двумя навигационными РЛС МР-212/201 и средствами радиосвязи. Предусмотрена установка пассивных систем радиоэлектронной борьбы. РЛС МР-302 предназначена для обнаружения воздушных и надводных целей на расстоянии до 100 км и выдачу целеуказания АРЛС МР-103.

Напомним, что Силы обороны нашего государства с начала полномасштабного вторжения России в Украину потопили уже 21 вражеский корабль и катера. Самое громкое уничтожение крейсера "Москва", но в этом списке есть и другие довольно известные имена.

Ранее "Телеграф" сообщил, что в ВМСУ назвали приоритетные цели на море.