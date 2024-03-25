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Війна — день 761: окупанти змінюють тактику, обмін ударами далекобійною зброєю триває

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Росіяни продовжують вести наступальні дії на сході України та роблять більш рідкісні атаки на південній ділянці фронту. При цьому окупанти дещо змінили свою тактику і почали застосовувати більше ударних безпілотників, ніж це було раніше. Не зупиняється й обмін ударами далекобійною зброєю — росіяни акцентують увагу на своїх крилатих ракетах повітряного базування, які поступово виснажують ресурс тих небагатьох стратегічних бомбардувальників, що залишилися у них, а Україна робить ставку на безпілотниках далекого радіусу дії.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 25 березня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Окупанти вчинили обстріл на Одещині. Повідомляється про безпілотники у бік обласного центру з боку Чорного моря.

Інформацію за 22 березня дивіться за посиланням: Війна — день 758: Україна приходить до тями після масованої атаки ракет і дронів

Про те, що відбувалося 23 березня, читайте у матеріалі: Війна — день 759: Росія посилила провокації та терор, але Україна тримає позиції

Із ситуацією в Україні за 24 березня можна ознайомитись у матеріалі: Війна — день 760: масована ракетна атака в окупованому Криму, "прильоти" у Білгороді

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#Україна #Росія #Війна