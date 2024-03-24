Кількість застосувань зросла на 40%: у ЗСУ повідомили про тривожну тенденцію у прифронтових регіонах

Ворожі дрони завдають шкоди не тільки військовим

У прифронтових регіонах Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей російські окупанти різко збільшили кількість застосування FPV-дронів проти цивільного населення. У порівнянні з минулою добою число використаних БПЛА цього типу зросло на 40%.

Про це повідомила пресслужба Сил оборони півдня України. Там зазначили, що протягом бойової доби ворог застосував 234 FPV-дрони.

Зазначається, що росіяни застосували 13 ударних БпЛА типу "Ланцет". Також окупанти скинули з БпЛА різних модифікацій 269 осколкових боєприпасів.

"І тут стійка тенденція до збільшення щонайменше на 15 % щодобово. Але проти них досить вдало працює наша РЕБ", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок застосування дронів та розривних боєприпасів поранено 3 цивільні особи. Крім того, було пошкоджено приватні будинки.

Раніше писав "Телеграф", що Україна, скоріше за все, змогла на доволі тривалий час вивести з ладу виробництво єдиного розробленого росіянами дрона-камікадзе "Ланцет". Протягом осені та початку зими використання "Ланцетів" на фронті істотно впало, тільки у січні 2024 року терористи повернули його до значень літа 2023 року.

У той час, як Росія скоротила застосування дрона-камікадзе "Ланцет" на фронті, Україна розробляє власний аналог цього безпілотника, який буде здатний вражати цілі на відстані до 40 км. Його вже випробували на фронті, але поки що випадки застосування поодинокі.