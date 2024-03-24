Укр

Количество применений выросло на 40%: в ВСУ сообщили о тревожной тенденции в прифронтовых регионах

Автор
Андрей Мулько Андрей Мулько
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Автор
Военный РФ с дроном Новость обновлена 24 марта 2024, 18:00
Военный РФ с дроном. Фото defence express

Вражеские дроны наносят вред не только военным

В прифронтовых регионах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты резко увеличили количество применения FPV-дронов против гражданского населения. По сравнению с прошлыми сутками число использованных БПЛА этого типа выросло на 40%.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Там отметили, что в течение боевых суток враг применил 234 FPV-дрона.

Отмечается, что россияне применили 13 ударных БПЛА типа "Ланцет". Также оккупанты сбросили с БпЛА разных модификаций 269 осколочных боеприпасов.

"И здесь устойчивая тенденция к увеличению по меньшей мере на 15% ежесуточно. Но против них достаточно удачно работает наша РЭБ", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате применения дронов и разрывных боеприпасов ранены 3 гражданских лица. Кроме того, были повреждены частные дома.

Ранее писал "Телеграф", что Украина, скорее всего, смогла довольно на долго вывести из строя производство разработанного россиянами дрона-камикадзе "Ланцет". Во время осени и начала зимы использование "Ланцетов" на фронте существенно упало, только в январе 2024 года террористы вернули его к значениям лета 2023 года.

В то время как Россия сократила применение дрона-камикадзе "Ланцет" на фронте, Украина разрабатывает собственный аналог этого беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 40 км. Его уже опробовали на фронте, но пока случаи применения единичны.

Теги:
#Беспилотник #БПЛА #FPV-дрон