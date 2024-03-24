Количество применений выросло на 40%: в ВСУ сообщили о тревожной тенденции в прифронтовых регионах

Вражеские дроны наносят вред не только военным

В прифронтовых регионах Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей российские оккупанты резко увеличили количество применения FPV-дронов против гражданского населения. По сравнению с прошлыми сутками число использованных БПЛА этого типа выросло на 40%.

Об этом сообщила пресс-служба Сил обороны юга Украины. Там отметили, что в течение боевых суток враг применил 234 FPV-дрона.

Отмечается, что россияне применили 13 ударных БПЛА типа "Ланцет". Также оккупанты сбросили с БпЛА разных модификаций 269 осколочных боеприпасов.

"И здесь устойчивая тенденция к увеличению по меньшей мере на 15% ежесуточно. Но против них достаточно удачно работает наша РЭБ", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в результате применения дронов и разрывных боеприпасов ранены 3 гражданских лица. Кроме того, были повреждены частные дома.

Ранее писал "Телеграф", что Украина, скорее всего, смогла довольно на долго вывести из строя производство разработанного россиянами дрона-камикадзе "Ланцет". Во время осени и начала зимы использование "Ланцетов" на фронте существенно упало, только в январе 2024 года террористы вернули его к значениям лета 2023 года.

В то время как Россия сократила применение дрона-камикадзе "Ланцет" на фронте, Украина разрабатывает собственный аналог этого беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 40 км. Его уже опробовали на фронте, но пока случаи применения единичны.