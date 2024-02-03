"Сокращение заметно, но...": Гуменюк рассказала, как нехватка "Ланцетов" у россиян отражается на поле боя

Россия в несколько раз сократила использование этих беспилотников

В связи со взрывом на территории "Загорского оптико-механического завода" в Сергиевом Посаде Подмосковья в августе 2023 года, в России снизилось производство дронов-камикадзе "Ланцет". Однако на боевых действиях это не отражается — нехватку "Ланцетов" враг компенсирует FPV-дронами.

О том, применяет ли РФ "Ланцеты" на южном фронте в эфире телеканала freedom рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины "Юг" Наталья Гуменюк. По ее словам, использование этих дронов со стороны России сократилось в три-четыре раза.

"Сокращение заметно, но мы пока не можем сказать, что это существенно отражается на боевой работе, поскольку если сравнивать с серединой прошлого года, сокращение фактически в 3-4 раза … но "Ланцеты" продолжают использоваться, просто происходит в нашей зоне ответственности комбинация тактик. Они перемежевывают FPV-дроны,"Ланцеты", используют другие БПЛА с функцией сброса разрывных боеприпасов", — рассказала она, добавив, что в основном враг бьет беспилотниками по мирным жителям.

Напомним, издание Forbes сообщило, что в августе 2023 года оккупанты применили 126 "Ланцетов", а в декабре эта цифра снизилась до 59. Отмечается, что "Ланцет" состоит из импортных компонентов, в том числе его двигатель и бортовая электроника. Все, что для "Ланцетов изготавливают сами россияне — планеры, блок питания и камеры. Оптику и производили на "Загорском оптико-механическом заводе", а теперь ее производство, вероятно, затруднено. Однако в январе россияне смогли найти новый источник оптики для беспилотников.