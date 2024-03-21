Займут узкую нишу: эксперт объяснил дальнейшую судьбу российских "Ланцетов"

По сравнению с FPV-дроном "Ланцет" проигрывает почти во всем кроме дальности применения

Российские беспилотники-камикадзе "Ланцет", ставшие в свое время серьезной проблемой для Вооруженных сил Украины и кошмарившие гражданских, проигрывают по цене и точности обычным FPV-дронам, поэтому в будущем займут в российском арсенале очень узкую нишу. Об этом свидетельствует среднемесячный показатель применения этих барражирующих боеприпасов террористами – в среднем 250 единиц в месяц.

Об этом написал военно-политический обозреватель группы ИС Александр Коваленко. По его словам, в сутки террористы в среднем запускают до 10 "Ланцетов", но ВСУ уже адаптировались к этой угрозе и не менее 80% беспилотников сбиваются.

"С одной стороны, по состоянию на март 2024 года показатель уничтожения ББ "Ланцет" вырос, комплекс мер противодействия увеличил КПД, а прогнозы ряда "не имеющих аналогов в мире" аналитиков о тысяче и миллионе тысяч "Ланцетов", вполне логично, что не сбылись. Но есть нюанс", – отметил он.

Коваленко подчеркнул, что по сравнению с FPV-дроном "Ланцет" проигрывает почти во всем, кроме дальности применения. Он дорог, производить его значительно труднее, чем небольшие дроны, поэтому на один изготовленный "Ланцет" россияне делают не менее 15 FPV-дронов. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время террористы сделают главным средством поражения с воздуха FPV-дроны, а "Ланцеты" займут узкую нишу беспилотников для атаки на средних дистанциях.

Как писал "Телеграф", Украина, скорее всего, смогла на довольно продолжительное время вывести из строя производство единственного разработанного россиянами дрона-камикадзе "Ланцет". Во время осени и начала зимы использование "Ланцетов" на фронте существенно упало, только в январе 2024 года террористы вернули его к значениям лета 2023 года.

В то время как Россия сократила применение дрона-камикадзе "Ланцет" на фронте, Украина разрабатывает собственный аналог этого беспилотника, который будет способен поражать цели на расстоянии до 40 км. Его уже опробовали на фронте, но пока случаи применения единичны.