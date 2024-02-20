Россияне атаковали "Ланцетом": на Сумщине от обстрела погибла вся семья

Дом загорелся после удара

Власти Сумской области обновили информацию по поводу утренней российской атаки. К сожалению, число жертв выросло с двух до пяти человек.

Об этом сообщает пресс-служба Сумской областной военной администрации. По её данным, под обстрел попал дом в Новослободской общине Конотопского района. Выяснилось, что россияне атаковали его своим ударным беспилотником "Ланцет". В результате атаки погибла целая семья, которая проживала в доме.

"Мать и два сына, а также двое их дальних родственниц: бабушка и женщина, приехавшая из другого города", — говорится в сообщении.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на вторник, 20 февраля, россияне атаковали Украину ударными беспилотниками. Украинская ПВО приземлила "шахеды" в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях. Силы ПВО сбили все 23 дрона, выпущенных по Украине, однако не обошлось без разрушений и пострадавших.

Также мы писали о том, что в понедельник, 19 февраля, в Украине раздались взрывы в нескольких областях.