Займуть вузьку нішу: експерт пояснив подальшу долю російських "Ланцетів"

У порівнянні з FPV-дроном "Ланцет" програє майже в усьому окрім дальності застосування

Російські безпілотники-камікадзе "Ланцет", які свого часу стали серйозною проблемою для Збройних сил України та кошмарили цивільних, програють за ціною та влучністю звичайним FPV-дронам, тому згодом займуть в російському арсеналі дуже вузьку нішу. Про це свідчить середньомісячний показник застосування цих баражуючих боєприпасів терористами – в середньому 250 одиниць на місяць.

Про це написав військово-політичний оглядач групи ІС Олександр Коваленко. За його словами, за добу терористи в середньому запускають до 10 "Ланцетів", але ЗСУ вже адаптувалися до цієї загрози та не менше 80% безпілотників збиваються.

"З одного боку, станом на березень 2024 року показник знищення ББ "Ланцет" зріс, комплекс заходів протидії збільшив ККД, а прогнози низки аналітиків, які "не мають аналогів у світі", про тисячу й мільйон тисяч "Ланцетів", цілком логічно, що не справдилися. Але є нюанс", – зазначив він.

Коваленко підкреслив, що у порівнянні з FPV-дроном "Ланцет" програє майже в усьому окрім дальності застосування. Він дорогий, виробляти його значно важче, ніж невеликі дрони, тому на один виготовлений "Ланцет" росіяни роблять не менше 15 FPV-дронів. Тому скоріше за все, найближчим часом терористи зроблять головним засобом ураження з повітря FPV-дрони, а "Ланцети" займуть вузьку нішу безпілотників для атаки на середніх дистанціях.

Як писав "Телеграф", Україна, скоріше за все, змогла на доволі тривалий час вивести з ладу виробництво єдиного розробленого росіянами дрона-камікадзе "Ланцет". Протягом осені та початку зими використання "Ланцетів" на фронті істотно впало, тільки у січні 2024 року терористи повернули його до значень літа 2023 року.

У той час, як Росія скоротила застосування дрона-камікадзе "Ланцет" на фронті, Україна розробляє власний аналог цього безпілотника, який буде здатний вражати цілі на відстані до 40 км. Його вже випробували на фронті, але поки що випадки застосування поодинокі.