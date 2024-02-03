"Скорочення помітно, але...": Гуменюк розповіла, як нестача "Ланцетів" у росіян відбивається на полі бою

Росія кілька разів скоротила використання цих безпілотників

У зв’язку з вибухом на території "Загірського оптико-механічного заводу" в Сергієвому Посаді Підмосков’я в серпні 2023 року в Росії знизилося виробництво дронів-камікадзе "Ланцет". Однак на бойових діях це не відбивається — брак "Ланцетів" ворог компенсує FPV-дронами.

Про те, чи застосовує РФ "Ланцети" на південному фронті в ефірі телеканалу freedom, розповіла начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, використання цих дронів з боку Росії скоротилося втричі-вчетверо.

"Скорочення помітно, але ми поки що не можемо сказати, що це суттєво відбивається на бойовій роботі, оскільки якщо порівнювати з серединою минулого року, скорочення фактично у 3-4 рази… але "Ланцети" продовжують використовуватися, просто відбувається у нашій зоні відповідальності комбінація тактик. Вони перемежовують FPV-дрони, "Ланцети", використовують інші БПЛА з функцією скидання розривних боєприпасів", — розповіла вона, додавши, що здебільшого ворог б’є безпілотниками по мирних жителях.

Нагадаємо, видання Forbes повідомило, що у серпні 2023 року окупанти застосували 126 "Ланцетів", а в грудні ця цифра знизилася до 59. Зазначається, що "Ланцет" складається з імпортних компонентів, у тому числі його двигун та бортова електроніка. Все, що для "Ланцетів виготовляють самі росіяни — планери, блок живлення та камери. Оптику й виготовляли на "Загорському оптико-механічному заводі", а тепер її виробництво, ймовірно, утруднене. Однак у січні росіяни змогли знайти нове джерело оптики для безпілотників.